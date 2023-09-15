В США обсуждают передачу Киеву ракет ATACMS этой осенью

Власти США рассматривают возможность уже этой осенью передать Украине ракеты дальнего действия ATACMS, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена.
"Чиновники из администрации сообщили, что взглянули по-новому на вопрос о поставках Украине ракет ATACMS этой осенью", - говорится в публикации.
По словам собеседников издания, США, в частности, рассматривают планы, которые предусматривают отправку Киеву ограниченного количества ракет. Такой план призван "смягчить опасения Пентагона по поводу сильного растрачивания запасов США".
WSJ пишет, что ранее Вашингтон заручился гарантиями Киева, что тот не будет применять предоставленное США вооружения на российской территории. В случае принятия решения о поставках ATAMCS условие его применения будет аналогичным.
Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Байден вскоре может принять решение о передаче Украине ATACMS. По данным собеседников телеканала, дискуссии об отправке ATACMS активизировались в последние недели. Они отметили, что Госдеп США и Пентагон рекомендуют Байдену пойти на этот шаг.
Тем временем издание Politico сообщает, что Украина подталкивает США к тому, чтобы они дали зеленый свет поставке ATACMS на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке, и где будут присутствовать и Байден, и президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее в Вашингтоне заявляли, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки.
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