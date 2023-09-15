Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения от iPhone 12

Apple Inc. выпустит для французских владельцев iPhone 12 обновление программного обеспечения (ПО), которое должно снизить уровень излучения от смартфона, сообщает MarketWatch.
Несколько дней назад Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) в ходе тестов обнаружило у данной модели превышение максимально допустимого удельного коэффициента поглощения (SAR) - показателя, используемого для измерения вредного воздействия различных устройств на человека. Уровень SAR у iPhone 12 составил 5,74 Вт/кг при норме в 4 Вт/кг.
После этого продажи смартфона в стране были временно прекращены. ANFR призвал американского производителя принять необходимые меры для того, чтобы еще не проданные экземпляры не попали к покупателям, а уже реализованная продукция получила обновление ПО, устраняющее проблему. В противном случае компания должна будет отозвать все iPhone 12 во Франции.
Apple, в свою очередь, опровергла утверждения регулятора об опасности смартфона для здоровья, объяснив полученные им результаты спецификой используемого ANFR протокола тестирования. С момента выпуска iPhone 12 был сертифицирован множеством международных организаций как соответствующий всем нормам излучения, заявили в компании.
Тем не менее производитель согласился разработать обновление ПО для владельцев данной модели во Франции, чтобы уровень излучения от смартфона соответствовал стандартам с учетом применяемого в стране протокола испытаний.
Компания представила iPhone 12 в 2020 году и с тех пор прекратила его прямые продажи, однако эта модель все еще есть в наличии у сторонних реселлеров. Количество владельцев смартфона по всему миру исчисляется миллионами человек.
Акции Apple прибавляют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 35,3%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 33%.
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