Disney еще не приняла решения в отношении возможной продажи ABC

Американская Walt Disney Co. еще не приняла решения, будет ли продавать телевизионную сеть ABC и другие активы в сфере традиционного вещания, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя компании.
"Мы открыты для рассмотрения различных стратегических вариантов для сегмента традиционного вещания, однако пока компания Walt Disney не приняла решения относительно продажи ABC или какого-либо другого актива, и любые сообщения об этом не обоснованы", - заявил представитель.
Ранее другие СМИ сообщали, что Disney провела предварительные переговоры с Nexstar Media Group о продаже своих телеканалов, включая ABC.
Продажа активов в сфере традиционного вещания может понравиться акционерам, считающим потенциал увеличения их рентабельности ограниченным, указывает издание Barron`s.
Котировки акций Disney растут на 0,8% в ходе предварительных торгов в пятницу, Nexstar - на 1,6%.
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