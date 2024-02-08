Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в первом квартале 2024 финансового года, причем скорректированная прибыль сильно превысила прогнозы рынка.

Кроме того, руководство компании одобрило выкуп акций на сумму $3 млрд и дивиденды в размере 45 центов на акцию. Программы buyback в Disney были приостановлены с 2018 года, а первую дивидендную выплату с 2020 года компания произвела в январе этого года в размере 30 центов на акцию. Благодаря таким новостям акции Disney подскочили на 6,7% на дополнительных торгах в среду, а за последние три месяца капитализация компании увеличилась на 10,8%, до $182,1 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,91 млрд, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с $1,28 млрд, или 70 центами на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,22 на акцию против $0,99 год назад.

Выручка практически не изменилась в годовом выражении и составила $23,55 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль в размере 99 центов на акцию при выручке в $23,7 млрд.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, сократило выручку в минувшем квартале на 7%, до $9,9 млрд.

Квартальный убыток стримингового сегмента, входящего в это подразделение, упал до $138 млн с $1 млрд годом ранее благодаря росту числа подписчиков сервисов Disney+ до 111 млн. Однако в сегменте, включающем в себя кинобизнес, убыток составил $224 млн (год назад убыток равнялся $1 млн) из-за провальных кассовых сборов фильма "Капитан Марвел 2" и мультфильма "Заветное желание".

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 7%, до $9,13 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка составила $4,84 млрд, увеличившись на 4%.