Disney выплатит дивиденды впервые с начала пандемии

Walt Disney Co. планирует вернуться к выплате дивидендов, приостановленных после начала пандемии коронавируса в 2020 году.
Как говорится в пресс-релизе компании, она выплатит квартальные дивиденды в размере 30 центов на акцию. Выплата ожидается 10 января, реестр акционеров закрывается 11 декабря.
В последний раз Disney выплатила дивиденды в размере 88 центов в январе 2020 года.
Акции Disney подорожали на 0,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 6,7%, до $169,3 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,5%.
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