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Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

ТЭК 15.09.2023 20:40

Fitch прогнозирует цену нефти $75 за баррель в 2024г, $70 - в 2025г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2023 года на уровне $80 за баррель, говорится в очередном мировом экономическом прогнозе (GEO).

В следующем году ожидается понижение до $75 за баррель, в 2025 году - до $70 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены к доллару США на конец текущего года будет находиться в районе 145 иен/$1, в конце 2024 года - 135 иен и в конце 2025 года - 125 иен.

Курс единой европейской валюты в ближайшие три года будет составлять 0,92 евро/$1.

Фунт стерлингов, как ожидается, в 2023-2024 годах будет находиться на отметке $1,25, а в 2025 году - $1,2.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7,2 юаня/$1, а на следующие два года - 7,3 юаня/$1.

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Тэги: НЕФТЬ, ВАЛЮТА, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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