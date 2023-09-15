Fitch прогнозирует цену нефти $75 за баррель в 2024г, $70 - в 2025г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2023 года на уровне $80 за баррель, говорится в очередном мировом экономическом прогнозе (GEO).

В следующем году ожидается понижение до $75 за баррель, в 2025 году - до $70 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены к доллару США на конец текущего года будет находиться в районе 145 иен/$1, в конце 2024 года - 135 иен и в конце 2025 года - 125 иен.

Курс единой европейской валюты в ближайшие три года будет составлять 0,92 евро/$1.

Фунт стерлингов, как ожидается, в 2023-2024 годах будет находиться на отметке $1,25, а в 2025 году - $1,2.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7,2 юаня/$1, а на следующие два года - 7,3 юаня/$1.