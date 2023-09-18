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Это интересно 18.09.2023 16:06

В Узбекистане выпустили почтовую марку, посвященную Шуше

В Узбекистане выпустили посвященную Шуше почтовую марку «Древний город Шуша Азербайджана – культурная столица Тюркского мира», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

«Проект выпуска почтовой марки «Ozarbayjonning qadimiy Shusha shahri Turkiy dunyoning madaniy poytaxti» был поддержан соответствующими государственными структурами Узбекистана, Центральной почтой Узбекистана, планируется выпуск марки во внутреннее и международное обращение», - отмечает культурный центр.

На марке изображены Шушинская крепость, флаг Азербайджана, природа Карабаха и города Шуша, горы, всемирно известные мыслители, поэты, известные шушинцы, национальные музыкальные инструменты (гавал, тар, смычок), а также образ цветка «Хары-бюльбюль», являющийся символом Карабаха, города Шуша и одержанной Азербайджаном победы во Второй Карабахской войне.

Как отметили в Центре, почтовая марка будет направлена в музеи Узбекистана и Азербайджана, представителям государства и правительства обеих стран, а также состоится ее презентация в Ташкенте и Баку.

Х.Насирзаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШУША, МАРКА

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