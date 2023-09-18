Предусмотренные СВПД ограничения с 18 октября снимаются, Иран вправе взаимодействовать с любой страной

Тегеран после отмены с 18 октября ограничений в отношении иранской ракетной программы вправе сотрудничать со всеми заинтересованными странами, заявил в понедельник представитель МИД Исламской республики Насера Канаани.

В заявлении от 14 сентября министры иностранных дел "европейской тройки" (Великобритании, Франции и Германии) объявили о намерении не предпринимать шагов по отмене временных ограничений, содержащихся в резолюции СБ ООН 2231, действие которых истекает 18 октября. Речь идет об ограничениях, касающихся ракетной программы Ирана.

Резолюция СБ ООН, одобрившая заключенный летом 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ядерной программы, вводила пятилетнее эмбарго на торговлю оружием с Ираном и восьмилетние ограничения в отношении ракетной программы Исламской республики.

В заявлении "европейская тройка", которая вела переговоры о восстановлении СВПД, сообщила, что сохранит действие рестрикций и после 18 октября в качестве "прямого ответа на последовательное и серьезное несоблюдение Ираном" СВПД.

Как сказал журналистам представитель МИД Ирана, "после 18 октября предусмотренные СВПД ограничения автоматически будут сняты, и Иран не будет придавать значения объявленным ЕС рестрикциям".

"После указанной даты Иран на основе международного права может сотрудничать и взаимодействовать с любой страной, которая проявит интерес", - подчеркнул Канаани.

В свою очередь, начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил в понедельник, что его страна вошла в число ведущих стран мира по мощи баллистических ракет, сообщают иранские СМИ.