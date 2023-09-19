В Лачинском районе произошло ДТП, погибли сотрудники Азерэнержи – МВД Азербайджана

В Лачинском районе Азербайджана (Восточный Зангезур – ИФ) во вторник утром произошло ДТП, погибли сотрудники ОАО "Азерэнержи", сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МВД.
«19 сентября около 09:00 в районе села Моллалар Лачинского района произошло ДТП. В результате ДТП погибли сотрудники "Азерэнержи" - Мохаммед Мамедов и Гулага Мамедов», - отмечается в информации.
По факту ведется разбирательство.
Х.Насирзаде
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