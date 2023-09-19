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Происшествия 19.09.2023 10:35

В Лачинском районе произошло ДТП, погибли сотрудники Азерэнержи – МВД Азербайджана

В Лачинском районе Азербайджана (Восточный Зангезур – ИФ) во вторник утром произошло ДТП, погибли сотрудники ОАО "Азерэнержи", сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МВД.

«19 сентября около 09:00 в районе села Моллалар Лачинского района произошло ДТП. В результате ДТП погибли сотрудники "Азерэнержи" - Мохаммед Мамедов и Гулага Мамедов», - отмечается в информации.

По факту ведется разбирательство.

Х.Насирзаде

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Тэги: МВД, ЛАЧИН, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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