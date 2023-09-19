Нетто-продажа инвалюты банками КНР в августе составила $10,3 млрд

Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в августе составила 74,1 млрд юаней ($10,3 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.
Это на 30% ниже июльского объема, отмечает агентство "Синьхуа".
Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму 1,39 трлн юаней, в то время как продажи равнялись 1,46 трлн юаней.
В январе-августе объем нетто-продаж инвалюты банками составил 0,16 млрд юаней.
В Баку назвали фейком информацию о якобы обстреле ВС Азербайджана колонны РМК при эвакуации армян в Карабахе
Байрамов и Османи обсудили проблемы в мирном процессе Баку и Еревана
Глава МИД Азербайджана проинформировал представительницу Госдепа о последних событиях на Южном Кавказе
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Экстренное заседание СБ ООН по Карабаху состоится 21 сентября
В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов
Число банкротств компаний США в 2023г может достигнуть максимума за 13 лет
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС