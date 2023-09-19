Нетто-продажа инвалюты банками КНР в августе составила $10,3 млрд

Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в августе составила 74,1 млрд юаней ($10,3 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны. Это на 30% ниже июльского объема, отмечает агентство "Синьхуа". Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму 1,39 трлн юаней, в то время как продажи равнялись 1,46 трлн юаней. В январе-августе объем нетто-продаж инвалюты банками составил 0,16 млрд юаней.

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