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Регион 19.09.2023 17:06

Пашинян заявил о желании некоторых сил вовлечь Армению в боестолкновения с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ряд внутренних и внешних сил желают вовлечения Армении в боевые действия с Азербайджаном, отметил, что в самой Армении звучат призывы к государственному перевороту.

"Обращаю внимание, что ряд внутренних и внешних сил желают, чтобы Армения была вовлечена в широкомасштабные боевые действия с Азербайджаном. Мы это видим. Эти попытки неприемлемы, и мы будем управлять этим процессом", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в соцсетях по итогам проведения заседания Совета безопасности Армении.

По его словам, параллельно этому "звучат призывы осуществить в Армении переворот".

"Государство в этих условиях должно отреагировать в соответствии с законодательством", - сказал Пашинян.

"В сложившейся ситуации мы не должны делать резких, необдуманных действий. Призываю не поддаваться на провокации, сохранять хладнокровие. Важно, чтобы государственный строй действовал в полном объеме, была стабильность", - отметил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗИЦИЯ


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