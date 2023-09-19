Пашинян заявил о желании некоторых сил вовлечь Армению в боестолкновения с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ряд внутренних и внешних сил желают вовлечения Армении в боевые действия с Азербайджаном, отметил, что в самой Армении звучат призывы к государственному перевороту.
"Обращаю внимание, что ряд внутренних и внешних сил желают, чтобы Армения была вовлечена в широкомасштабные боевые действия с Азербайджаном. Мы это видим. Эти попытки неприемлемы, и мы будем управлять этим процессом", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в соцсетях по итогам проведения заседания Совета безопасности Армении.
По его словам, параллельно этому "звучат призывы осуществить в Армении переворот".
"Государство в этих условиях должно отреагировать в соответствии с законодательством", - сказал Пашинян.
"В сложившейся ситуации мы не должны делать резких, необдуманных действий. Призываю не поддаваться на провокации, сохранять хладнокровие. Важно, чтобы государственный строй действовал в полном объеме, была стабильность", - отметил премьер Армении.
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