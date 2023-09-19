Азербайджанские военные уничтожили один из складов с боеприпасами армянских вооруженных формирований в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении одного из складов с боеприпасами армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе. "ВС Азербайджана уничтожили один из складов с боеприпасами 5-ой оборонной бригады ВС Армении в направлении Агдере", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Н.Аббасова

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