Более 90% взрослых жителей США за последние шесть месяцев сократили расходы

Подавляющее большинство взрослых жителей США (92%) за минувшие шесть месяцев сократили расходы, говорится в исследовании Morning Consult, проведенном по заказу CNBC.
Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63%), ресторанах и барах (62%), развлечениях вне дома (56%), бакалейных товарах (54%), поездках и отдыхе (53%), а также на электронике (50%).
Более половины (55%) респондентов с низким уровнем дохода (до $50 тыс. в год) отметили, что текущая экономическая ситуация ощутимо влияет на их финансовое положение.
К такому же выводу пришли 61% опрошенных со средним уровнем дохода (от $50 тыс. до $100 тыс. в год).
Среди наиболее обеспеченной категории населения (годовой доход от $100 тыс.) о существенном влиянии экономической конъюнктуры на личное благосостояние заявили 46%.
При этом 76% опрошенных взрослых американцев в следующие шесть месяцев планируют продолжить сокращение затрат на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости, а 62% респондентов в тот же период готовы "иногда" или "чаще, чем сейчас" экономить даже на самых необходимых товарах.
Компаниям потребительского сектора, в свою очередь, приходится учитывать подобные настроения покупателей на фоне сохраняющейся высокой инфляции и экономической неопределенности.
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