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Дальнее зарубежье 03.11.2023 10:32

Блинкен подчеркнул важность защиты гражданских в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем подчеркнул важность защиты гражданского населения в секторе Газа, сообщил госдеп.

"Госсекретарь подтвердил важность защиты жизней гражданского населения и непрерывного предоставления гуманитарной помощи палестинцам", - отмечается в сообщении.

Он подтвердил, что США считают первоочередной задачей "обеспечение безопасного выезда иностранных граждан из сектора Газа и освобождение всех заложников".

Как сообщила The New York Times, вопрос о "гуманитарных паузах" является одной из нескольких тем, которые Блинкен поднимет в Израиле в ходе очередного раунда дипломатических переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщалось, КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа вновь открылся в четверг для выхода иностранных граждан из анклава. Перейти границу, как ожидается, смогут 596 иностранцев и людей с двойным гражданством из 15 стран.

Ожидается, что КПП будет открываться на ограниченные промежутки времени, чтобы иностранцы и раненые палестинцы могли покинуть анклав.

В то же время, в четверг вечером представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что сухопутные войска Израиля полностью взяли в кольцо город Газа.

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Тэги: США, ЕС, ГАЗА, НАСЕЛЕНИЕ


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