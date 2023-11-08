США приветствуют рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

США приветствуют рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по старту переговоров о вступлении в ЕС некоторых стран и призывают эти страны реализовать свой потенциал, заявил в среду представитель госдепа США Ведант Патель.
"Мы приветствуем объявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС, и мы решительно поддерживаем стремление десятка этих стран в Евросоюз", - заявил Патель во время пресс-брифинга.
Он назвал это ключевым моментом для трансатлантического сообщества. Патель призвал страны воспользоваться моментом и реализовать свой потенциал.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Также она рекомендовала присудить Грузии статус страны-кандидата при условии, что она предпримет определенные реформы, и начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.
Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК в декабре.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.
В июне 2022 года Молдоватакже получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года.
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