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Дальнее зарубежье 08.11.2023 23:07

США приветствуют рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

США приветствуют рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по старту переговоров о вступлении в ЕС некоторых стран и призывают эти страны реализовать свой потенциал, заявил в среду представитель госдепа США Ведант Патель.

"Мы приветствуем объявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС, и мы решительно поддерживаем стремление десятка этих стран в Евросоюз", - заявил Патель во время пресс-брифинга.

Он назвал это ключевым моментом для трансатлантического сообщества. Патель призвал страны воспользоваться моментом и реализовать свой потенциал.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Также она рекомендовала присудить Грузии статус страны-кандидата при условии, что она предпримет определенные реформы, и начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК в декабре.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.

В июне 2022 года Молдоватакже получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года.

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Тэги: США, ЕС, РАСШИРЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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