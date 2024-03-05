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Дальнее зарубежье 05.03.2024 17:02

В ЕС считают важным повысить обороноспособность союза с целью меньше зависеть от США

ЕС предлагает стратегию по значительному увеличению производства и закупки вооружений в том числе для того, чтобы сократить зависимость от США, заявила во вторник исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

"Для повышения европейской обороноспособности странам-членам необходимо больше и лучше инвестировать, а также делать это сообща. (...) Нам нужно сохранить трансатлантический баланс не зависимо от предвыборной динамики в США. Мы должны сами взять больше ответственности за нашу безопасность, будучи по-прежнему полностью приверженными НАТО", - сказала Вестагер.

"Готовность действовать решительнее сделает нас более сильным союзником. Я считаю, Европа готова двигаться дальше", - добавила она.

В стратегии, предлагаемой ЕК, обозначены ряд шагов, которые улучшат оборонные возможности ЕС. Среди них - инвестиции в разработку новейших оборонных технологий и их вывод на рынок, меры по адаптации европейской оборонный промышленности к новой обстановке в области безопасности. Помимо этого, ЕК предлагает развивать более тесное сотрудничество ЕС с украинской оборонной промышленностью.

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС в будущем предстоит уделять больше внимания собственной безопасности и в этом плане - меньше оглядываться на США.

"Европейцам нужно будет делать больше для собственной безопасности", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Шольц пояснял, что считает это необходимым "вне зависимости от того, кто будет выигрывать на выборах в США".

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Тэги: ЕС, США, ОБОРОНА, БАЛАНС


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