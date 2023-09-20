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Макроэкономика 20.09.2023 09:51

Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 сентября ЦБА установил на уровне 1.8155 манат/1EUR (19 сентября - 1.8157 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 сентября сохранил на уровне 0.0176/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0629 манат/1TRY.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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