Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Макроэкономика 20.09.2023 12:23

ЦБ Азербайджана отмечает усиление факторов, позволяющих снизить инфляцию до целевого уровня

Центробанк Азербайджана отмечает усиление антиинфляционных тенденций, которые позволят снизить годовую инфляцию до целевого показателя.

«В Азербайджане четвертый месяц подряд наблюдается дефляция. В августе зафиксирована дефляция на 0,4%», - говорится в заявлении ЦБА.

Согласно данным ЦБА, годовая инфляция в августе составила 8%, что на 7,6 процентных пункта ниже пикового показателя, зафиксированного в сентябре прошлого года. Годовая продовольственная инфляция замедлилась до 7,4%.

На динамику годовой инфляции, считает ЦБА, повлияли как внешние, так и внутренние факторы.

«В целом усиление факторов, снижающих инфляцию, повышает вероятность приближения годовой инфляции к целевому показателю к концу текущего года и в 2024 году», - отмечается в информации.

Регулятор также отметил, что в рамках усиления антиинфляционной денежно-кредитной политики и возможностей воздействия на инфляцию с августа банки начали поддерживать обязательные резервы по новым нормам, в результате чего были стерилизованы дополнительные средства в размере около 350 млн манатов.

Кроме этого, в целях регулирования ликвидности в банковской системе продолжаются регулярные аукционы по размещению нот с различным сроком обращения. Так, за 8 месяцев текущего года ЦБ провел 93 аукциона по размещению нот.

«Решения о коридоре процентных ставок и изменения в ликвидности влияют на средние процентные ставки по операциям денежного рынка. На изменение процентного коридора отреагировали средневзвешенные процентные ставки по операциям между банками в национальной валюте как на необеспеченном, так и на обеспеченном денежном рынке (особенно индексы 1D AZIR и 1W AINAIB)», - сообщает ЦБА.

Проведенный анализ Центробанка показывает, что межбанковские процентные ставки для отдельных банковских групп и процентные ставки по манатным депозитам юридических лиц меняются в одном направлении.

В целом, как отметили в ЦБА, ужесточение монетарных условий способствует процессу дедолларизации, одновременно поддерживая рост депозитов в национальной валюте в банковском секторе.

«Следующие решения ЦБ по монетарной политике будут приниматься с учетом изменения баланса рисков по внешним и внутренним факторам инфляции и обновленных макроэкономических прогнозов», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, БОРЬБА


Похожие новости


ЦБ прогнозирует спад среднегодовой инфляции в Азербайджане на конец 2023г до 6-7% Доля домохозяйств, ожидающих дальнейшего роста инфляции в Азербайджане, снизилась до 24,5% - ЦБ ЦБ: Базовый сценарий предполагает среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2022г на уровне до 7,1% Инфляция в Азербайджане в 2022г составит до 7,5%, в 2023г снизится до целевого показателя - Рустамов ЦБ Азербайджана обновит прогнозы по инфляции на 2021г - Рустамов Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г ускорится до 5,4-5,8% - Центробанк ЦБ Азербайджана нацелен на удержание в 2021г инфляции в коридоре 4±2% ЦБ Азербайджана инфляцию по итогам 2020г прогнозирует не выше 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az