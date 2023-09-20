ЦБ Азербайджана отмечает усиление факторов, позволяющих снизить инфляцию до целевого уровня

Центробанк Азербайджана отмечает усиление антиинфляционных тенденций, которые позволят снизить годовую инфляцию до целевого показателя.
«В Азербайджане четвертый месяц подряд наблюдается дефляция. В августе зафиксирована дефляция на 0,4%», - говорится в заявлении ЦБА.
Согласно данным ЦБА, годовая инфляция в августе составила 8%, что на 7,6 процентных пункта ниже пикового показателя, зафиксированного в сентябре прошлого года. Годовая продовольственная инфляция замедлилась до 7,4%.
На динамику годовой инфляции, считает ЦБА, повлияли как внешние, так и внутренние факторы.
«В целом усиление факторов, снижающих инфляцию, повышает вероятность приближения годовой инфляции к целевому показателю к концу текущего года и в 2024 году», - отмечается в информации.
Регулятор также отметил, что в рамках усиления антиинфляционной денежно-кредитной политики и возможностей воздействия на инфляцию с августа банки начали поддерживать обязательные резервы по новым нормам, в результате чего были стерилизованы дополнительные средства в размере около 350 млн манатов.
Кроме этого, в целях регулирования ликвидности в банковской системе продолжаются регулярные аукционы по размещению нот с различным сроком обращения. Так, за 8 месяцев текущего года ЦБ провел 93 аукциона по размещению нот.
«Решения о коридоре процентных ставок и изменения в ликвидности влияют на средние процентные ставки по операциям денежного рынка. На изменение процентного коридора отреагировали средневзвешенные процентные ставки по операциям между банками в национальной валюте как на необеспеченном, так и на обеспеченном денежном рынке (особенно индексы 1D AZIR и 1W AINAIB)», - сообщает ЦБА.
Проведенный анализ Центробанка показывает, что межбанковские процентные ставки для отдельных банковских групп и процентные ставки по манатным депозитам юридических лиц меняются в одном направлении.
В целом, как отметили в ЦБА, ужесточение монетарных условий способствует процессу дедолларизации, одновременно поддерживая рост депозитов в национальной валюте в банковском секторе.
«Следующие решения ЦБ по монетарной политике будут приниматься с учетом изменения баланса рисков по внешним и внутренним факторам инфляции и обновленных макроэкономических прогнозов», - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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