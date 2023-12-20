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Макроэкономика 20.12.2023 11:58

Инфляция в Азербайджане замедляется быстрее, чем ожидалось - ЦБ Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) констатирует снижение темпов инфляции в стране быстрее ожидаемых прогнозов.

«Со времени последнего заседания правления по денежно-кредитной политике уровень годовой инфляции снизился быстрее, чем ожидалось. Инфляция за 12 месяцев (ноябрь 2022 года - ноябрь 2023 года) составила 2,6%. Годовая инфляция находится в пределах целевого показателя (4±2%) третий месяц подряд», - отмечается в пресс-релизе ЦБ о параметрах процентного коридора.

По данным ЦБА, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в ноябре наблюдалась дефляция, что нехарактерно для этого периода: индекс потребительских цен снизился на 0,2%.

Как считает финансовый регулятор, среднегодовая инфляция снизилась за счет воздействия внешних и внутренних факторов.

«Замедление импортной инфляции было вызвано, главным образом, снижением мировой экономической активности и жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой в большинстве стран. Продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, особенно цен на энергоносители и продукты питания, привело к сокращению импорта инфляции в Азербайджан», - отмечается в заявлении.

Как сообщает Центробанк со ссылкой на данные Всемирного банка, индекс цен на сырьевые товары в ноябре снизился на 18,3% в годовом исчислении, в том числе цены на энергоносители - на 23,9%, неэнергетические товары - на 4,6%.

Кроме того, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает ЦБА, в ноябре индекс цен на продовольствие снизился на 10,7% в годовом исчислении.

«В условиях сохранения баланса на валютном рынке важную роль в снижении импортной инфляции сыграло укрепление номинального эффективного курса маната за 11 месяцев 2023 года на 19,5%», - говорится в информации.

Центробанк также отмечает, что на замедление инфляции повлияли также такие внутренние факторы, как снижение цен производителей продукции пищевой промышленности (в ноябре на 2,5% год к году), кроме того замедлились темпы роста цен производителей сельскохозпродукции (в ноябре на 4,1% год к году).

«Эти факторы оказывают снижающее влияние на инфляцию в определенном временном интервале. На снижение инфляции также повлияли антиинфляционные меры, реализуемые правительством и Центральным банком», - подчеркнули в ЦБА.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, СНИЖЕНИЕ


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