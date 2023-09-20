Разблокировка всех коммуникаций на Южном Кавказе выгодна всем странам региона – посол Казахстана в Азербайджане

Официальная Астана в очередной раз выразила свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.
«Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана. Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха», - заявил посол Казахстана в Баку Алим Байель.
Он также отметил, что Казахстан выражает надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации в Карабахе путем мирного диалога в рамках международно-признанных границ Азербайджана.
«Уверены, что воцарение на Южном Кавказе атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества, разблокировка всех коммуникаций соответствует интересам всех стран региона», - подчеркнул посол.
Х.Насирзаде
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