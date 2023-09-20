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Внешняя политика 20.09.2023 14:55

Разблокировка всех коммуникаций на Южном Кавказе выгодна всем странам региона – посол Казахстана в Азербайджане

Официальная Астана в очередной раз выразила свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

«Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана. Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха», - заявил посол Казахстана в Баку Алим Байель.

Он также отметил, что Казахстан выражает надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации в Карабахе путем мирного диалога в рамках международно-признанных границ Азербайджана.

«Уверены, что воцарение на Южном Кавказе атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества, разблокировка всех коммуникаций соответствует интересам всех стран региона», - подчеркнул посол.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАРАБАХ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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