Госдолг Азербайджана к 2028г достигнет 23,2% ВВП – Минфин

Минфин Азербайджана прогнозирует увеличение госдолга страны к 2028 году до 31,4 млрд манатов или 23,2% ВВП.

Согласно прогнозам Минфина, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», к концу 2027 года внешний долг Азербайджана составит $5,4 млрд (9,2 млрд манатов) или 6,8% ВВП, тогда как внутренний долг – 22,2 млрд манатов или 16,4% ВВП.

По прогнозам Минфина, госдолг (включая внутренний и внешний - ИФ) на конец 2023 года ожидается на уровне 26 млрд 803,6 млн манатов или 22,4% от ВВП.

При этом внешний долг ожидается на уровне 10 млрд 848,2 млн манатов ($6 млрд 381,3 млн) или 9,1% ВВП, внутренний – 15 млрд 955,4 млн манатов или 13,3% ВВП.

Таким образом, в 2027 году номинальный размер госдолга Азербайджана будет на 17,2% выше показателя, ожидаемого по итогам 2023 года.

При этом внутренний госдолг в 2027г по сравнению с 2023г увеличится на 36,9%, тогда внешний долг – сократится на 15,6%

По оценкам Минфина, к концу 2024 года госдолг Азербайджана увеличится до 27 млрд 678 млн манатов или 23,4% (+3,2% от показателя на конец 2023 года).

При этом в следующем году внешний долг сократится (по сравнению с показателем на конец 2023 года) на 18% - до 8 млрд 898,7 млн манатов ($5 млрд 234,5 млн) или 7,5% ВВП, внутренний – увеличится на 17,7% - до 18 млрд 779,4 млн манатов или 15,9% ВВП.

По данным Минфина, в 2023 году из госбюджета будет направлено 1 млрд 182,5 млн манатов на обслуживание госдолга, в 2024 году на эти цели будет направлено 1 млрд 972,6 млн манатов (+66,8% от показателя 2023 года).

Как сообщалось ранее, на 1 июля 2023 года госдолг Азербайджана оценивается в 16 млрд 151 млн манатов или 14,5% ВВП, в том числе внутренний – 4 млрд 970,3 млн манатов, внешний – 11 млрд 180,7 млн манатов ($6 млрд 576,9 млн).

Х.Насирзаде