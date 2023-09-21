Госдолг Азербайджана к 2028г достигнет 23,2% ВВП – Минфин

Минфин Азербайджана прогнозирует увеличение госдолга страны к 2028 году до 31,4 млрд манатов или 23,2% ВВП.
Согласно прогнозам Минфина, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», к концу 2027 года внешний долг Азербайджана составит $5,4 млрд (9,2 млрд манатов) или 6,8% ВВП, тогда как внутренний долг – 22,2 млрд манатов или 16,4% ВВП.
По прогнозам Минфина, госдолг (включая внутренний и внешний - ИФ) на конец 2023 года ожидается на уровне 26 млрд 803,6 млн манатов или 22,4% от ВВП.
При этом внешний долг ожидается на уровне 10 млрд 848,2 млн манатов ($6 млрд 381,3 млн) или 9,1% ВВП, внутренний – 15 млрд 955,4 млн манатов или 13,3% ВВП.
Таким образом, в 2027 году номинальный размер госдолга Азербайджана будет на 17,2% выше показателя, ожидаемого по итогам 2023 года.
При этом внутренний госдолг в 2027г по сравнению с 2023г увеличится на 36,9%, тогда внешний долг – сократится на 15,6%
По оценкам Минфина, к концу 2024 года госдолг Азербайджана увеличится до 27 млрд 678 млн манатов или 23,4% (+3,2% от показателя на конец 2023 года).
При этом в следующем году внешний долг сократится (по сравнению с показателем на конец 2023 года) на 18% - до 8 млрд 898,7 млн манатов ($5 млрд 234,5 млн) или 7,5% ВВП, внутренний – увеличится на 17,7% - до 18 млрд 779,4 млн манатов или 15,9% ВВП.
По данным Минфина, в 2023 году из госбюджета будет направлено 1 млрд 182,5 млн манатов на обслуживание госдолга, в 2024 году на эти цели будет направлено 1 млрд 972,6 млн манатов (+66,8% от показателя 2023 года).
Как сообщалось ранее, на 1 июля 2023 года госдолг Азербайджана оценивается в 16 млрд 151 млн манатов или 14,5% ВВП, в том числе внутренний – 4 млрд 970,3 млн манатов, внешний – 11 млрд 180,7 млн манатов ($6 млрд 576,9 млн).
Х.Насирзаде
В Баку сочли «крайне безответственным» заявление главы МИД Франции с оценкой ситуации в Карабахе
Баку договорился с армянами Карабаха о проведении вскоре новой встречи по вопросам реинтеграции
Власти Азербайджана в 2024г направят из госбюджета около $3,8 млрд на оборону и нацбезопасность
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Делегация Афганистана обсудила с представителями США, Великобритании и ООН борьбу с наркотрафиком
Баку оперативно организовал переговоры с армянами Карабаха - Кремль
Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС