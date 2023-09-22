Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд - NRF

Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, могут достичь рекордного значения по итогам третьего года подряд, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).
Ожидается, что в этом году суммарный объем затрат составит $12,2 млрд по сравнению с $10,6 млрд в 2022 году.
Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 73% опрошенных по сравнению с 69% в прошлом году. При этом потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $108,24, что выше прошлогодней суммы в $100, говорится в сообщении NRF.
Доля планирующих отмечать праздник и сумма расходов в расчете на человека также являются максимальными за всю историю наблюдений.
"Больше американцев, чем когда-либо, потянутся к кошелькам и потратят рекордную сумму на празднование Хэллоуина в этом году", - отметил глава NRF Мэттью Шэй.
Львиная доля расходов придется на традиционные костюмы, в которые планируют нарядиться 50% респондентов. Причем взрослые собираются потратить на костюмы для себя больше, чем на наряды для детей - $2 млрд против $1,4 млрд. По сравнению с предыдущим годом показатели увеличатся на 18% и 20% соответственно. Еще $700 млн американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев, сумма держится на этом уровне уже третий год подряд.
На выбор костюма для праздника сильно влияет киноиндустрия. Так, благодаря популярности фильма "Барби" 1,8 млн американцев хотят отпраздновать Хэллоуин в образе этой куклы (третий по распространенности ответ). Лидерство по-прежнему удерживают ведьмы (5,8 млн) и вампиры (почти 2,4 млн), на четвертом месте - Бэтмен (свыше 1,4 млн).
Предпочтения детей склоняются в пользу наряда Спайдермена и принцессы, а также ведьмы и привидения. Барби заняла лишь седьмое место, а на десятом расположилась Уэнсдей Аддамс, героиня недавно вышедшего сериала по мотивам франшизы "Семейка Аддамс".
Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы, хот-дога, летучей мыши, шмеля или паука. На седьмой строчке в списке самых популярных образов для питомцев оказался костюм кошки.
Отдельная статья расходов на Хэллоуин - конфеты, которые раздают детям. В этом году американцы готовы потратить на сладости $3,6 млрд против $3,1 млрд год назад. Еще $3,9 млрд уйдет на украшение домов к празднику.
В опросе, который проводился NRF с 1 по 6 сентября, приняли участие свыше 8 тыс. американцев.
Антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе соответствовали праву на самооборону в рамках Устава ООН – Байрамов
Должна быть выработана поэтапная «дорожная карта» интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана - РФ
МИД Азербайджана: попытки помешать процессу реинтеграции армян Карабаха - контрпродуктивны и бесполезны
ЕК объявила о третьем цикле объединения спроса по совместным закупкам газа
Cisco покупает разработчика ПО Splunk за $28 млрд
General Motors приостановила работу предприятия в Канзасе, временно уволив 2 тыс. человек
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Американские сенаторы представили законопроект, включающий военную помощь Армении
США предоставит Украине оружие и технику на $325 млн - Блинкен
Первые танки Abrams передадут Украине на следующей неделе - Байден
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС