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Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

ТЭК 21.09.2023 19:53

Цены на нефть растут на новостях из России, дизельное топливо в Европе подорожало на 5%

Цены на нефть подскочили на торгах в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, однако затем несколько отошли от внутридневных максимумов.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение принято с целью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 составила $94,15 за баррель, что на $0,62 (0,66%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,79 (0,88%), до $90,45 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $94,6 за баррель, WTI - до $90,98 за баррель.

Цены на дизельное топливо в Европе выросли после заявления России о введении ограничений в четверг почти на 5%, более чем до $1010 за тонну, отмечает Financial Times.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке.

"Несмотря на то, что это временное ограничение, его последствия будут серьезными, поскольку Россия остается ключевым экспортером дизельного топлива на мировой рынок", - отмечает вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяному рынку Алан Гелдер.

"Глобальной нефтеперерабатывающей системе будет сложно заместить потерянные российские поставки в тот самый момент, когда мировые запасы дизельного топлива находятся на низких уровнях", - говорит Гелдер.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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