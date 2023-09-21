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Оборона 21.09.2023 19:59

В Азербайджане возбудили 2 уголовных дела по фактам гибели 6 российских миротворцев в Карабахе - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что возбудила уголовные дела по двум инцидентам в Карабахском регионе страны, в результате которых погибли 6 российских миротворцев, еще один миротворец получил ранения.

"20 сентября 2023 года группой военнослужащих Вооружённых Сил Азербайджана, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанйятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими Миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.


По данным ведомства, кроме того, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий РМК. "В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, 1 военнослужащий получил ранения", - подчеркивает ведомство.


В информации отмечается, что по обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной Прокуратуры.


"Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия. В настоящее время прокуратурой ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу", - подчеркивает ведомство.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ГИБЕЛЬ, ДЕЛО


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