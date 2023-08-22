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Происшествия 22.08.2023 12:25

В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении карабахского сепаратиста Матевосяна

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны после видеообращения от имени проживающего в Ханкенди Карена Матевосяна.

Там отметили, что следственным управлением Генпрокуратуры было проведено расследование по видеообращению, опубликованному 21 августа на русском языке в Telegram и других информационных интернет-ресурсах.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования было установлено, что «в своем видеообращении Матевосян, обратившись к лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахском регионе, являющемся неотъемлемой частью нашей страны, назвал эту территорию с незаконными государственными учреждениями независимой «Республикой Арцах».

«Далее, открыто заявил, что он является командиром вооруженного формирования «Местные силы самообороны», не предусмотренного законодательством Азербайджана и не входящего в состав Вооруженных силах нашей страны, а также, что участвовал в деятельности этих вооруженных формирований и группировок», - добавили в ведомстве.

Более того, продолжили в Генпрокуратуре, «он выступил с речью, содержащей ненависть в адрес азербайджанского народа, назвав азербайджанцев врагами, высказал мнение, направленное на унижение национального достоинства нашего народа, призывая лиц армянского происхождения, проживающих в Ханкенди и его окрестностях, не бояться и объединиться с целью борьбы против азербайджанцев, а также открыто совершил действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды».

На основании вышеуказанного, 22 августа в Генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований и групп) и 283.1 (Разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса.

Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, ДЕЛО


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