В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении карабахского сепаратиста Матевосяна

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны после видеообращения от имени проживающего в Ханкенди Карена Матевосяна.
Там отметили, что следственным управлением Генпрокуратуры было проведено расследование по видеообращению, опубликованному 21 августа на русском языке в Telegram и других информационных интернет-ресурсах.
В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования было установлено, что «в своем видеообращении Матевосян, обратившись к лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахском регионе, являющемся неотъемлемой частью нашей страны, назвал эту территорию с незаконными государственными учреждениями независимой «Республикой Арцах».
«Далее, открыто заявил, что он является командиром вооруженного формирования «Местные силы самообороны», не предусмотренного законодательством Азербайджана и не входящего в состав Вооруженных силах нашей страны, а также, что участвовал в деятельности этих вооруженных формирований и группировок», - добавили в ведомстве.
Более того, продолжили в Генпрокуратуре, «он выступил с речью, содержащей ненависть в адрес азербайджанского народа, назвав азербайджанцев врагами, высказал мнение, направленное на унижение национального достоинства нашего народа, призывая лиц армянского происхождения, проживающих в Ханкенди и его окрестностях, не бояться и объединиться с целью борьбы против азербайджанцев, а также открыто совершил действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды».
На основании вышеуказанного, 22 августа в Генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований и групп) и 283.1 (Разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса.
Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.
Р.Керимов
Мирзиеев прибыл с госвизитом в Азербайджан
Военнослужащий ВС Азербайджана получил легкое ранение в результате обстрела со стороны армянских военных
ВС Азербайджана вывели из строя в Карабахе до 30 технических средств наблюдения и прослушивания армянских НВФ
Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели почти $60 млн
Минэнерго РФ рекомендовало нефтяникам сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в с/х регионах
Страны ЕС в I полугодии увеличили экспорт нефтепродуктов в Азербайджан на 6,2% г/г
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
В Таджикистане переименовали почти 3,5 тыс. географических объектов
Япония стремительно наращивает закупки вооружений - Патрушев
Си Цзиньпин назвал БРИКС конструктивной силой, содействующей демократизации международных отношений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!
Акция «150 AZN в месяц за каждые 5000 AZN кредита» продолжается
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС