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Происшествия 24.08.2023 18:30

Суд в Азербайджане заочно арестовал карабахского сепаратиста Матевосяна и объявил в розыск

Суд в Азербайджане принял решение об аресте (заочно) Карена Матевосяна в отношении которого было возбуждено уголовное дело и объявил его в розыск, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в связи с распространившимся 21 августа в Telegram и других информационных ресурсах на русском языке видеообращении Матевосяна (уроженец города Баку 1970 года, в настоящее время проживает в городе Ханкенди), в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование.

«На основании данных фактов было возбуждено уголовное дело по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 283.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением суда Матевосян объявлен в розыск в качестве обвиняемого и арестован решением суда (заочно). Предварительное следствие продолжается», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, ДЕЛО


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