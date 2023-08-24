Суд в Азербайджане заочно арестовал карабахского сепаратиста Матевосяна и объявил в розыск

Суд в Азербайджане принял решение об аресте (заочно) Карена Матевосяна в отношении которого было возбуждено уголовное дело и объявил его в розыск, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в связи с распространившимся 21 августа в Telegram и других информационных ресурсах на русском языке видеообращении Матевосяна (уроженец города Баку 1970 года, в настоящее время проживает в городе Ханкенди), в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование.
«На основании данных фактов было возбуждено уголовное дело по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 283.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.
Решением суда Матевосян объявлен в розыск в качестве обвиняемого и арестован решением суда (заочно). Предварительное следствие продолжается», - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
Баку выступает за ускорение процесса делимитации границы с Арменией – глава МИД Азербайджана
Гросси: МАГАТЭ продолжит работать с Азербайджаном
Компания Baykar Makina подарила украинским разведчикам БПЛА Bayraktar
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии снизилась на 40%, до 304,4 млрд руб.; выше прогноза
Orlen Lietuva во II квартале получила $46 млн чистой прибыли против убытка годом ранее
Доходы Азербайджана от авиаперевозок грузов и пассажиров в I полугодии составили около $1 млрд
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
США внесли в санкционные списки по РФ 11 физлиц и две структуры - Минфин
Власти Норвегии согласны передать Украине истребители F-16
Создание новых инфраструктурных маршрутов на Южном Кавказе обеспечит устойчивое экономическое развитие региона - Мишустин
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС