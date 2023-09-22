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США предоставит Украине оружие и технику на $325 млн - Блинкен

Новый транш военной помощи США Киеву оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом, я санкционирую дополнительную помощь в области безопасности для Украины, которой будет предоставлено американского оружия из запасов Министерства обороны на сумму $128 млн ", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

"Министерство обороны также предоставит вооружений и оборудования на сумму $197 млн в рамках ранее согласованных пакетов", - добавил он.

Уточняется, что оружие и оборудование включают средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы, средства защиты от бронетехники и кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине.

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Тэги: США, УКРАИНА, БЛИНКЕН, ПОМОЩЬ


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