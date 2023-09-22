США предоставит Украине оружие и технику на $325 млн - Блинкен

Новый транш военной помощи США Киеву оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом, я санкционирую дополнительную помощь в области безопасности для Украины, которой будет предоставлено американского оружия из запасов Министерства обороны на сумму $128 млн ", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.
"Министерство обороны также предоставит вооружений и оборудования на сумму $197 млн в рамках ранее согласованных пакетов", - добавил он.
Уточняется, что оружие и оборудование включают средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы, средства защиты от бронетехники и кассетные боеприпасы.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине.
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