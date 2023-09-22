Байден подтвердил готовность продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется» - Белый дом

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что Соединенные Штаты "будут продолжать поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", сообщил Белый дом по результатам встречи в Вашингтоне.
В сообщении говорится, что Байден "представил обновленную информацию о предстоящей помощи США в области безопасности", в частности, о "значительном новом пакете мер, включая увеличение возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить своих людей и критически важную инфраструктуру (...) как сейчас, так и зимой".
Белый дом отметил, что США "координируют постоянные поставки систем противовоздушной обороны малой дальности, таких как Avenger, систем противовоздушной обороны большей дальности, таких как HAWK, и гибридных систем, которые совместимы с существующими украинскими, а также "поделился, что танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе".
В сообщении говорится, что США "привержены укреплению оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, в том числе посредством партнерства с украинской оборонно-промышленной базой".
С этой Вашингтон планирует провести осенью текущего года конференцию с участием представители оборонной промышленности США, лидеров украинского бизнеса и официальные лица обоих правительств "для изучения вариантов создания совместных предприятий и совместного производства".
Стороны обсудили вопросы энергетического и экономического восстановления Украины. Байден представил Зеленскому спецпредставителя по вопросам восстановления украинской экономики Пенни Прицкер, подчеркнул важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов на Украине.
Ранее о новом транше военной помощи США Киеву на сумму $128 млн, а также оружии и техники еще на $197 млн в рамках ранее согласованных пакетов сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Алиев отмечает важность определения проектов для дальнейшего сотрудничества Азербайджана и ВБ
Баку предусматривает амнистию в отношении членов армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе, которые сложат оружие - Гаджиев
Баку отправил в Ханкенди гуманитарный груз в рамках договоренностей в Евлахе
JPMorgan включит госбумаги Индии в ключевые индексы emerging markets с июня 2024г
Muganbank сократил задолженность перед ЦБ до 15,7 млн манатов
Доходы Азербайджана за 8 месяцев от приватизации и сдачи в аренду госимущества составили 111 млн манатов
Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд - NRF
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС