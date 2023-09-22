Байден подтвердил готовность продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется» - Белый дом

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что Соединенные Штаты "будут продолжать поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", сообщил Белый дом по результатам встречи в Вашингтоне.

В сообщении говорится, что Байден "представил обновленную информацию о предстоящей помощи США в области безопасности", в частности, о "значительном новом пакете мер, включая увеличение возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить своих людей и критически важную инфраструктуру (...) как сейчас, так и зимой".

Белый дом отметил, что США "координируют постоянные поставки систем противовоздушной обороны малой дальности, таких как Avenger, систем противовоздушной обороны большей дальности, таких как HAWK, и гибридных систем, которые совместимы с существующими украинскими, а также "поделился, что танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе".

В сообщении говорится, что США "привержены укреплению оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, в том числе посредством партнерства с украинской оборонно-промышленной базой".

С этой Вашингтон планирует провести осенью текущего года конференцию с участием представители оборонной промышленности США, лидеров украинского бизнеса и официальные лица обоих правительств "для изучения вариантов создания совместных предприятий и совместного производства".

Стороны обсудили вопросы энергетического и экономического восстановления Украины. Байден представил Зеленскому спецпредставителя по вопросам восстановления украинской экономики Пенни Прицкер, подчеркнул важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов на Украине.

Ранее о новом транше военной помощи США Киеву на сумму $128 млн, а также оружии и техники еще на $197 млн в рамках ранее согласованных пакетов сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.