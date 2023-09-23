Tesla планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторов

Американский автопроизводитель Teslaсобирается построить в Индии предприятие по производству энергонакопителей Powerwall в рамках планов по наращиванию присутствия в стране, сообщает MarketWatch.

В настоящее время Tesla обсуждает проект с индийским правительством. Компания рассчитывает не только выпускать аккумуляторы, способные накапливать энергию от солнечных батарей, но и продавать их в Индии.

Производитель обратился к властям с просьбой о предоставлении ряда льгот, однако не нашел поддержки. Вместе с тем индийская сторона готова предложить субсидии местным покупателям энергонакопительных устройств Tesla, сообщил источник на условиях анонимности.

Ранее, в начале года, глава компании Илон Маск посетил Индию и заявил о намерении автоконцерна построить в стране завод по производству электромобилей.

Акции Tesla прибавляют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась более чем в два раза, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 26,4%.