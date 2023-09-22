Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

Внешняя политика 22.09.2023 23:27

Глава МИД Пакистана заявил о поддержке Исламабадом легитимных действий Баку на суверенной территории Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Пакистана Джейхун Байрамов и Джалил Аббас Джилани провели в пятницу встречу в Нью-Йорке на «полях» Генассамблеи ООН.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, министры отметили успешное развитие отношений между Баку и Исламабадом.

Байрамов на встрече предоставил пакистанскому коллеге информацию о военно-политических провокациях Армении и ее марионеточного режима, созданного в Карабахском регионе страны. Он также проинформировал Джилани об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных в Карабахе на текущей неделе, ее задачах и целях.

Глава МИД Пакистана, в свою очередь, отметил, что Исламабад поддерживает легитимные шаги Баку на суверенной территории Азербайджана.

«Министры на встрече также обсудили региональные и международные процессы, представляющие взаимный интерес», - отметили в МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


МИД Пакистана осудил «выборы» в Карабахском регионе Азербайджана Баку и Исламабад провели политконсультации Глава МИД Пакистана впервые за почти 12 лет посещает Индию Россия рассчитывает на продолжение строительства газопровода «Пакистанский поток» - МИД Куреши пригласил Байрамова в Пакистан Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана встретятся в среду в Исламабаде - Чавушоглу Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана осенью в Исламабаде проведут трехстороннюю встречу Баку и Исламабад в конце февраля проведут межмидовские консультации Баку и Анкара предлагают Исламабаду активнее использовать транспортные коридоры в регионе – глава МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут в 2018 году встречу в Исламабаде - Чавушоглу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az