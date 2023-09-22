Глава МИД Пакистана заявил о поддержке Исламабадом легитимных действий Баку на суверенной территории Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Пакистана Джейхун Байрамов и Джалил Аббас Джилани провели в пятницу встречу в Нью-Йорке на «полях» Генассамблеи ООН.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, министры отметили успешное развитие отношений между Баку и Исламабадом.

Байрамов на встрече предоставил пакистанскому коллеге информацию о военно-политических провокациях Армении и ее марионеточного режима, созданного в Карабахском регионе страны. Он также проинформировал Джилани об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных в Карабахе на текущей неделе, ее задачах и целях.

Глава МИД Пакистана, в свою очередь, отметил, что Исламабад поддерживает легитимные шаги Баку на суверенной территории Азербайджана.

«Министры на встрече также обсудили региональные и международные процессы, представляющие взаимный интерес», - отметили в МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов