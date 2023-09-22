Байрамов рассказал Лаврову о деталях и итогах антитеррористических мероприятий в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана на текущей неделе в Карабахском регионе страны, ускорят процессы для установления мира и безопасности на Южном Кавказе.
Встреча Байрамова и Лаврова состоялась на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД Азербайджана.
Ведомство отмечает, что, по словам Байрамова эти мероприятия также позволят ускорить процесс реинтеграции армян, проживающих в Карабахе.
«Глава МИД в ходе встречи подробно проинформировал российского коллегу о проведенных антитеррористических мероприятиях, причинах, по которым азербайджанская сторона была вынуждена принять такие меры. Он отметил, что менее чем за 24 часа ВС Азербайджана успешно выполнили задачи и положили конец незаконным вооруженным формированиям в Карабахе, которые финансировались и поддерживались Арменией», - подчеркивается в информации ведомства.
Глава МИД Азербайджана добавил, что в настоящее время в координации с российским миротворческим контингентом предпринимаются меры по разоружению этих незаконных вооруженных формирований. Параллельно с этим с армянами Карабахского региона ведется диалог и первая встреча состоялась накануне в Евлахе.
«Байрамов и Лавров также обсудили вопросы двусторонней повестки сотрудничества», - указывает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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