Байрамов рассказал Лаврову о деталях и итогах антитеррористических мероприятий в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана на текущей неделе в Карабахском регионе страны, ускорят процессы для установления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Встреча Байрамова и Лаврова состоялась на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что, по словам Байрамова эти мероприятия также позволят ускорить процесс реинтеграции армян, проживающих в Карабахе.

«Глава МИД в ходе встречи подробно проинформировал российского коллегу о проведенных антитеррористических мероприятиях, причинах, по которым азербайджанская сторона была вынуждена принять такие меры. Он отметил, что менее чем за 24 часа ВС Азербайджана успешно выполнили задачи и положили конец незаконным вооруженным формированиям в Карабахе, которые финансировались и поддерживались Арменией», - подчеркивается в информации ведомства.

Глава МИД Азербайджана добавил, что в настоящее время в координации с российским миротворческим контингентом предпринимаются меры по разоружению этих незаконных вооруженных формирований. Параллельно с этим с армянами Карабахского региона ведется диалог и первая встреча состоялась накануне в Евлахе.

«Байрамов и Лавров также обсудили вопросы двусторонней повестки сотрудничества», - указывает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов