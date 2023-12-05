Баку выступает за активизацию переговоров с Ереваном о делимитации границы – глава МИД Азербайджана

Баку выступает за активизацию переговоров с Ереваном на двусторонней основе о делимитации границы, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

С таким заявление он выступил во вторник на встрече в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что в ходе встречи были обсуждены «вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также состояние и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

По информации министерства, министры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, гуманитарной, образовательной и культурной сферах.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, указав на наличие условий для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

Он отметил, что Азербайджан выступает за активизацию переговоров с Арменией на двусторонней основе о делимитации границы (последняя встреча состоялась 30 ноября – ИФ).

«На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов