Байрамов и Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.
«В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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