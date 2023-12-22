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Внешняя политика 22.12.2023 20:16

Байрамов и Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

«В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, БАЙРАМОВ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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