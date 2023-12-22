Байрамов и Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым. «В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана. Б.Рустамбеков

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