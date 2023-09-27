Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Внешняя политика 27.09.2023 23:06

Байрамов заявил Лаврову о заинтересованности Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил заинтересованность Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации МИД Азербайджана, Байрамов и Лавров в ходе разговора обсудили повестку двустороннего сотрудничества Баку и Москвы, процесс нормализации между Баку и Ереваном, а также текущую ситуацию в регионе.

«Байрамов подтвердил приверженность Баку к диалогу с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны. Кроме этого, он отметил, что центральные власти Азербайджана продолжат комплекс мероприятий для удовлетворения потребностей армянского населения страны», - подчеркивает МИД.

По его словам, Азербайджан заинтересован в роспуске незаконного самопровозглашенного режима на азербайджанской территории, разоружении армянских военных (в Карабахе – ИФ), а также в продвижении мирного процесса с Арменией.

«В ходе телефонного разговора, главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ЛАВРОВ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Байрамов рассказал Лаврову о деталях и итогах антитеррористических мероприятий в Карабахе Байрамов сообщил, что провел с Лавровым обстоятельные обсуждения по широкому кругу вопросов Глава МИД Азербайджана прокомментировал акцию экоактивистов и предстоящий визит Лаврова Байрамов и Лавров обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе Лавров осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране Байрамов в разговоре с Лавровым заявил о недопустимости искусственного создания впечатления об ухудшении гуманитарной ситуации в Ханкенди Ереван отказался от участия во встрече Москве глав МИД Азербайджана и Армении – МИД РФ Договоренность лидеров Азербайджана и Армении, достигнутая в Праге, имеет рубежное значение – Лавров Байрамов и Лавров обсудили выполнение трехсторонних заявлений и Украину Баку и Москва обсудили мероприятия на 2022г в связи с 30-летием установления дипотношений – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az