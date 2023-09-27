Байрамов заявил Лаврову о заинтересованности Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил заинтересованность Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации МИД Азербайджана, Байрамов и Лавров в ходе разговора обсудили повестку двустороннего сотрудничества Баку и Москвы, процесс нормализации между Баку и Ереваном, а также текущую ситуацию в регионе.
«Байрамов подтвердил приверженность Баку к диалогу с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны. Кроме этого, он отметил, что центральные власти Азербайджана продолжат комплекс мероприятий для удовлетворения потребностей армянского населения страны», - подчеркивает МИД.
По его словам, Азербайджан заинтересован в роспуске незаконного самопровозглашенного режима на азербайджанской территории, разоружении армянских военных (в Карабахе – ИФ), а также в продвижении мирного процесса с Арменией.
«В ходе телефонного разговора, главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Р.Ахмедов
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