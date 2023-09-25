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Культура 25.09.2023 14:35

Шуша объявлена культурной столицей исламского мира в 2024 году

Город Шуша (Карабахский регион Азербайджана) объявлена культурной столицей исламского мира на 2024 год.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве культуры, такое решение было принято на 12-й конференции министров культуры исламского мира в Дохе.

На конференции в рамках программы ISESCO «Культурная столица исламского мира» министр культуры Адиль Керимли представил кандидатуру Шуши в качестве столицы исламского мира на 2024 год.

«Единогласным решением участников конференции Шуша была объявлена столицей исламского мира на 2024 год», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШУША, СТОЛИЦА, ИСЛАМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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