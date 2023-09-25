Шуша объявлена культурной столицей исламского мира в 2024 году

Город Шуша (Карабахский регион Азербайджана) объявлена культурной столицей исламского мира на 2024 год.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве культуры, такое решение было принято на 12-й конференции министров культуры исламского мира в Дохе.

На конференции в рамках программы ISESCO «Культурная столица исламского мира» министр культуры Адиль Керимли представил кандидатуру Шуши в качестве столицы исламского мира на 2024 год.

«Единогласным решением участников конференции Шуша была объявлена столицей исламского мира на 2024 год», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков