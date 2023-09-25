Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Выборы президента Египта пройдут в первой половине декабря, сообщают в понедельник арабские СМИ со ссылкой на избирательную комиссию.
По данным СМИ, голосование намечено на 10-12 декабря. Если по итогам первого тура, никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет проведен второй - 8-10 января.
Граждане Египта, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах 1-3 декабря, затем, в случае второго тура, - 5-7 января.
Нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пока не объявлял о намерении участвовать в выборах. Он впервые был избран на пост главы государства в 2014 году, затем переизбран в 2018 году. Во время его президентства была принята поправка к Конституции, увеличившая президентский срок с четырех до шести лет.
Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что хотя несколько политиков уже объявили о своем участии в выборах, они вряд ли смогу составить конкуренцию ас-Сиси, если он будет вновь баллотироваться.
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