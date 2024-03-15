Президент Египта надеется на скорое прекращение огня в секторе Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду на достижение в ближайшие дни соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, передает агентство ЭФЭ.

"Мы надеемся, что в течение ближайших дней мы достигнем прекращения огня, и что не произойдет никакого негативного развития ситуации, которое могло бы сорвать этот процесс", - заявил он.

Он отметил, что со своей стороны Египет прилагает максимум усилий, чтобы добиться заключения такого соглашения между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.

Египет вместе с Катаром и США выступает посредником на переговорах между Израилем и палестинской стороной.

Международное сообщество ожидало новостей о заключении перемирия перед наступлением священного для мусульман месяца рамадан, однако, этого не произошло до сих пор.