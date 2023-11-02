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Дальнее зарубежье 02.11.2023 11:51

КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа вновь заработает в четверг для выхода иностранцев из анклава

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа вновь откроется в четверг для выхода иностранных граждан из анклава, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на пограничные службы.

В четверг перейти границу смогут 596 иностранцев и людей с двойным гражданством из 15 стран.

В среду через "Рафах" анклав покинули как минимум 335 человек, среди них граждане США, Великобритании, Италии, Японии и других стран. Также из сектора Газа в Египет на машинах скорой помощи вывезли десятки тяжело раненных местных жителей.

Ожидается, что КПП будет открываться на ограниченные промежутки времени, чтобы иностранцы и раненые палестинцы могли покинуть анклав.

Западные СМИ сообщают, что в секторе Газа сейчас находятся около 7 тыс. человек с двойным гражданством.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗА, КПП, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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