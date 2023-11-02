Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа вновь откроется в четверг для выхода иностранных граждан из анклава, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на пограничные службы.
В четверг перейти границу смогут 596 иностранцев и людей с двойным гражданством из 15 стран.
В среду через "Рафах" анклав покинули как минимум 335 человек, среди них граждане США, Великобритании, Италии, Японии и других стран. Также из сектора Газа в Египет на машинах скорой помощи вывезли десятки тяжело раненных местных жителей.
Ожидается, что КПП будет открываться на ограниченные промежутки времени, чтобы иностранцы и раненые палестинцы могли покинуть анклав.
Западные СМИ сообщают, что в секторе Газа сейчас находятся около 7 тыс. человек с двойным гражданством.
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