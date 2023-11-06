КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа в понедельник вновь начал работать на пропуск из анклава иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также раненых палестинцев, сообщает "Аль-Джазира".

Эти категории жителей пропускали через КПП в минувшие среду, четверг и пятницу. В выходные КПП данные функции не выполнял.

Накануне власти США сообщили, что более 300 граждан США, обладателей статуса постоянного жителя США и членов их семей смогли эвакуироваться таким образом из сектора Газа. В понедельник в правительстве Великобритании заявили, что примерно 100 британских подданных смогли покинуть анклав.

В свою очередь власти Египта отметили, что помогут около 7 тыс. иностранцев эвакуироваться через КПП "Рафах" из сектора Газа.

Тем временем в Красном Полумесяце Палестины заявили, что с 21 октября через этот КПП в анклав прибыли 476 грузовиков с помощью. До начала боевых действий количество ежедневно въезжавших грузовиков составляло 750 - 800, причем 500 из них проходило через КПП "Рафах".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.

Издание "Гаарец" ранее сообщило, что ЦАХАЛ планирует в течение 48 часов завершить окружение города Газа и начать боевые действия в городской черте.