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Дальнее зарубежье 28.02.2024 17:33

Соглашение о перемирии в Газе заключат в ближайшие дни

Стороны конфликта в секторе Газа в ближайшее время достигнут соглашения о перемирии и введении режима прекращения огня, заявил в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы в ближайшие несколько дней достигнем договоренностей о введении режима прекращения огня", - подчеркнул ас-Сиси. Его слова приводит агентство ЭФЭ.

Египетский лидер добавил, что Каир "продолжит оказывать помощь палестинцам".

Как отмечает ЭФЭ, переговоры проходят в Дохе между представителями Израиля и группировки ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗА, ПЕРЕМИРИЕ


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