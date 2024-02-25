Переговоры о перемирии в Газе возобновились в Дохе

Представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

Еще одной темой переговоров будет обмен заключенными и заложниками между Израилем и палестинскими группировками из Газы.

По информации египетских СМИ, после контактов в Дохе у сторон запланировано продолжение переговорного процесса в Каире.

Это не первая попытка согласовать перемирие в секторе Газа. До сих пор Израиль соглашался только на сравнительно непродолжительное прекращение боевых действий, тогда как в ХАМАС настаивали на окончательном прекращении израильской военной операции и на полном выводе из сектора Газа военнослужащих Израиля.

Конфликт между Израилем и палестинскими группировками из Газы продолжается с октября 2023 года.