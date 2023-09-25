Работы по строительству Зангезурского коридора на территории Азербайджана завершатся в конце 2024 года - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что работы по строительству железной дороги, которая пройдет через Нахчыван до Турции (Занзегурский коридор), на территории Азербайджана планируется завершить в конце 2024 года.

"Успешно продолжается строительство железной дороги, которая соединит Азербайджан с Нахчываном и Турцией. С большой вероятностью, все работы по проекту на территории Азербайджана будут завершены в конце следующего года", - сказал Алиев по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Нахчыване.

Р.Ахмедов