Путин и Раиси обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи (...) армянскому населению Карабаха. Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин и Раиси также высказали обоюдную заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).
"При рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов", - говорится в сообщении.
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