ГАТ направит около 195 тыс. манатов на подготовку ПСД в рамках концепции «Туристическое село»

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «Triumph-M» к работам по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) по созданию туристической инфраструктуры в соответствии с концепцией «Туристическое село». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, стоимость контракта на выполнение данных работ составляет 194,7 тыс. манатов. Проект предусматривает выполнение ряда работ в селе Лаза Гусарского района. Б.Рустамбеков

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