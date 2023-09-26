ГАТ направит около 195 тыс. манатов на подготовку ПСД в рамках концепции «Туристическое село»

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «Triumph-M» к работам по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) по созданию туристической инфраструктуры в соответствии с концепцией «Туристическое село».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, стоимость контракта на выполнение данных работ составляет 194,7 тыс. манатов.
Проект предусматривает выполнение ряда работ в селе Лаза Гусарского района.
Б.Рустамбеков
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