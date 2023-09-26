Британский золотодобытчик отложил на 2024г запуск месторождения золота Гилар на западе Азербайджана

Британская золото-добывающая компания Anglo Asian Mining plc (ААМ) перенесла сроки начала добычи на месторождении золота и меди Гилар (на западе Азербайджана -ИФ) на I-ый квартал 2024 год.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», Anglo Asian Mining plc сообщала о планах начать добычу золота на месторождении Гилар до конца 2023 года.

«Ввиду проведения на месторождении Гедабек экологического мониторинга была приостановлена переработка добытой руды методом флотации и агитационного выщелачивания, оставив только переработку методом кучного выщелачивания. Из-за сокращения объемов переработки руды, компания приостановила взрывные работы, что остановило работу по развитию рудников Гилар и Зафар. С учетом этого, начало добычи золота на месторождении Гилар отложено до первого квартала 2024 года», - подчеркивает ААМ.

Компания сообщает, что строительство рудников «Гилар» и «Зафар» было остановлено на период с августа по сентябрь и возобновится уже в октябре текущего года. При этом, из-за задержки в строительстве, на 2024 год отложена и поставка горнодобывающего оборудования Caterpillar Inc стоимостью $10 млн, необходимого для производства на рудниках Зафар и Гилар. На 2024 год перенесен и монтаж новых флотокамер на флотационной установке.

«В сроках начала добычи месторождения золота и меди «Зафар» (Победа) изменений нет, оно запланировано на 2024 год», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на компанию.

ААМ в январе 2021 года объявила об открытии месторождения золота и меди Зафар на территории лицензионного участка Гедабек. Новое открытие расположено примерно в 1,5 км к северо-западу от перерабатывающих мощностей компании AAM на Гедабеке.

Месторождение Зафар открыто в 2021 году и находится в 1,5 км от перерабатывающих мощностей рудника Гедабек. Ресурсы месторождения по кодексу JORC оцениваются в 28 тыс. тонн меди, 73 тыс. унций золота и 36 тыс. тонн цинка. Проект предусматривает добычу на пике 700 тыс. тонн руды в год при бортовом содержании медного эквивалента 0,5%.

Гилар - месторождение полезных ископаемых на контрактной территории Гедабек, расположенное примерно в 7 км от перерабатывающих мощностей компании. По данным компании, в этом районе присутствуют два типа минерализации: золото в кварцевых жилах и золотомедное рудообразование из гидротермальных растворов. Запасы золота на месторождении Гилар оцениваются в 249 тыс. 83 унции золота, 46 тыс. 466 тонн меди и 48 тыс. 786 тонн цинка.

Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

В 2022 году компанией AAM в Азербайджане было добыто 43,114 тыс. унций золота (спад по сравнению с 2021г на 11,4% - ИФ), серебра - 182,046 тыс. унций (рост на 17,8%), меди - 2,516 тыс. тонн (спад на 5%). На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тыс. унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене $1,783 тыс. за унцию.

Н.Аббасова