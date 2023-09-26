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Бизнес и законодательство 26.09.2023 20:52

Азербайджан с начала 2023г экспортировал в Китай нефтяного кокса почти на $90 млн

Китай в январе-августе 2023 года импортировал из Азербайджана 167,552 тыс. тонн нефтяного кокса на $89,138 млн, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Согласно материалам ведомства, в этом году поставки нефтяного кокса в Китай начались в феврале.

В частности, в феврале Азербайджан экспортировал в Китай 26,431 тыс. т (на $19,868 млн), в марте - 24,475 тыс. т (на $14,688 млн), в апреле - 26,132 тыс. т (на $15,23 млн), в мае - 30,586 тыс. т (на $18,356 млн), в июле - 29,604 тыс. т (на $10,14 млн), в августе – 30,324 тыс. т (на $10,856 млн).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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