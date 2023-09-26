Азербайджан с начала 2023г экспортировал в Китай нефтяного кокса почти на $90 млн

Китай в январе-августе 2023 года импортировал из Азербайджана 167,552 тыс. тонн нефтяного кокса на $89,138 млн, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.
Согласно материалам ведомства, в этом году поставки нефтяного кокса в Китай начались в феврале.
В частности, в феврале Азербайджан экспортировал в Китай 26,431 тыс. т (на $19,868 млн), в марте - 24,475 тыс. т (на $14,688 млн), в апреле - 26,132 тыс. т (на $15,23 млн), в мае - 30,586 тыс. т (на $18,356 млн), в июле - 29,604 тыс. т (на $10,14 млн), в августе – 30,324 тыс. т (на $10,856 млн).
Р.Керимов
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