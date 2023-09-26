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Цена на нефть

25.09 $/bbl +/- WTI 89.68 -0.35 Brent 91.88 -0.08

ТЭК 26.09.2023 20:11

Цены на нефть перешли к росту

Нефтяной рынок перешел к росту на торгах во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $93,68 за баррель, что на $0,39 (0,42%) выше, чем на закрытии предыдущей сессии.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,52 (0,58%), до $90,2 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $91,8 за баррель, WTI - до $88,19 за баррель.

Цены на нефть выросли более чем на 25% с конца июня на фоне ограничения добычи в Саудовской Аравии и России.

Опасения, связанные с возможным дефицитом предложения нефти, привели к появлению прогнозов о возможном подъеме цен до отметки $100 за баррель и выше, однако рынок потерял импульс к росту в связи с новой волной опасений относительно экономической ситуации в мире, отмечает Market Watch.

"Предложение нефти, как ожидается, будет отставать от спроса в обозримом будущем, и поэтому периоды слабости котировок, даже сильной слабости, едва ли продлятся долго", - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы в среду. В ночь со вторник на среду свои оценки запасов представит Американский институт нефти (API).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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