В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в войне с Арменией осенью 2020 года

В Азербайджане в среду в 12:00 по бакинскому времени минутой молчания почтили память военных, погибших в войне против Армении осенью 2020 года.
В Азербайджане 27 сентября - в день начала Второй Карабахской войны - отмечается как День памяти.
Отдел новостей
В Армению из Карабаха добровольно переехали 42,5 тыс. человек
Британский золотодобытчик отслеживает ситуацию в Карабахе для получения доступа к месторождениям Гызылбулаг и Демирли
В Баку не видят необходимости в международной наблюдательной миссии по Карабаху – Гаджиев
Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 8 месяцев снизилась до 36% - ЦБ
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Казахстана до 5% в 2023г и в 2024г
Банки в Азербайджане за 8 мес. увеличили потребкредитование на 16% - ЦБ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Сильный пожар унес жизни более ста человек на свадебных торжествах в Ираке
США приостанавливают негуманитарное содействие Габону после переворота в этой стране
ВВС США передали Northrop Grumman контракт на разработку новейших ракет класса «воздух-земля» для F-35
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС