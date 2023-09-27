В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в войне с Арменией осенью 2020 года

В Азербайджане в среду в 12:00 по бакинскому времени минутой молчания почтили память военных, погибших в войне против Армении осенью 2020 года.

В Азербайджане 27 сентября - в день начала Второй Карабахской войны - отмечается как День памяти.

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