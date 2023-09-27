Банки в Азербайджане за 8 мес. увеличили число банкоматов на 1,2%, pos-терминалов – 1,8%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 августа 2023 года составляет 3,104 тыс. ед., что на 1,2% выше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 31 августа 2023 года в Баку установлено 1 612 банкоматов (рост на 1,3%), в регионах - 1 492 (рост на 1%).
Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 81,219 тыс. единиц, что на 1,8% больше показателя на конец 2022 года.
При этом в Баку установлено 55,263 тыс. pos-терминалов (рост на 2,7%), в регионах – 25,956 тыс. (спад на 0,2%).
В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 78,473 тыс. или 96,6% всех pos-терминалов.
Х.Насирзаде
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