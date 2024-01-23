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Финансы 23.01.2024 17:26

Банки в Азербайджане в 2023г увеличили число банкоматов на 1,4%, pos-терминалов – 8,2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 декабря 2023 года составляет 3,112 тыс. ед., что на 1,4% выше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец декабря 2023 года в Баку установлен 1 621 банкомат (рост на 1,9%), в регионах - 1 491 (рост на 0,9%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 86,383 тыс. единиц, что на 8,2% больше показателя на конец 2022 года.

При этом в Баку установлено 57,054 тыс. pos-терминалов (рост на 6%), в регионах – 29,329 тыс. (рост на 12,8%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 83,584 тыс. или 96,8% всех pos-терминалов.

По данным ЦБ, число pos-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, на конец декабря составило 82,992 тыс. ед. (рост на 19,2%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКОМАТЫ, POS/ТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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